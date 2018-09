Deel dit artikel:











Excelsior Maassluis door PSV uitgeschakeld in KNVB Beker Sportpark Dijkpolder

Excelsior Maassluis is woensdagavond uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. PSV zegevierde in Maassluis met 4-0, ondanks dat Excelsior er soms brutaal uitkwam. Cody Gakpo, Trent Sainsbury, Ramon Lundqvist en Nicolas Isimat-Mirin scoorden.

De ploeg van Dogan Corneille begon nog goed aan het duel. Het kreeg via Marouane Afaker een mooie kans op de score verrassend te openen. Op de rand van het strafschopgebied kreeg hij de bal voor zijn voeten, maar schoot hij net over. In het eerste kwartier was PSV nog niet helemaal in vorm. Het creëerde niet veel, maar was voetballend wel beter. Na een kwartier vond het uiteindelijk wel de ruimte. Rechtsback Teze gaf de bal laag voor op Gakpo, die daar goed op reageerde: 0-1. Voor rust verdubbelde Trent Sainsbury de score voor de ploeg uit Eindhoven. Hij knikte uit een bal van Sadílek binnen. De derde goal van PSV viel na zo'n zeventig minuten voetballen. Mauro Junior gaf de bal voor op Lundqvist, die de lange hoek wist te vinden: 0-3. Uit een vrije trap kopte Nicolas Isimat-Mirin het laatste doelpunt voor PSV binnen. Scoreverloop

15' 0-1 Cody Gakpo

43' 0-2 Trent Sainsbury

69' 0-3 Ramon Lundqvist

