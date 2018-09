Deel dit artikel:











LIVE: Excelsior Maassluis-PSV (0-2) Sportpark Dijkpolder

Excelsior Maassluis neemt het om half zeven op tegen PSV in de eerste ronde van de KNVB Beker. De wedstrijd wordt in Maassluis gespeeld op sportpark Dijkpolder. Volg in dit bericht de wedstrijd live.

PSV heeft het tweede garnituur opgesteld voor de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Room, Teze, Isimat-Mirin, Sainsbury, Behich, Sadílek, Gutiérrez, Ramselaar, Mauro, Gakpo en Malen spelen. Bij Excelsior Maassluis staan Van Leeuwen, Smith, Van der Ende, Afaker, Kruithof, Blij, Van den Berg, Dercks, Sylla, Kurt en Van Ewijk in de basis van de ploeg van Dogan Corneille. Scoreverloop

15' 0-1 Cody Gakpo

43' 0-2 Trent Sainsbury

Volg hieronder onze liveblog en praat daaronder mee over de wedstrijd: