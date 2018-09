Bakfiets moet mantelzorgers de weg naar hulp wijzen

De gemeente Rotterdam gaat rondfietsen met een speciale mantelzorgkar. Dat is een bakfiets vol met folders voor mantelzorgers en zal worden gestald bij supermarkten, scholen, markten en kerken. Het doel is om mantelzorgers te wijzen op de hulp die er voor ze is, maar waar vaak geen gebruik van wordt gemaakt.

Sympathiek plan, vindt Angelique van Vliet. Ze is moeder van de 6-jarige klassiek autistische Amy. Graag had ze eerder geweten dat ze naast moeder formeel ook mantelzorger is. Met recht op hulp en bijvoorbeeld vrijstelling van sollicitatieplicht voor de uitkering die ze ontvangt.

"Amy heeft het ontwikkelingsniveau van een kind van één of anderhalf", vertelt ze terwijl haar dochter in de woonkamer vrolijk met een bal speelt. "Dat kan nog wel iets verbeteren, maar ik verwacht niet dat ze ooit echt kan lopen of praten."

De situatie van Amy heeft vanzelfsprekend grote gevolgen gehad voor haar leven. Een baan zat er voor de alleenstaande moeder niet meer in. Studeren ook niet. Groot was het nieuws toen ze uiteindelijk te horen kreeg dat ze officieel mantelzorger is. Mét het recht op dagopvang en vrijstelling van solliciteren.

Het is een voorbeeld waarvan de Rotterdamse wethouder Michiel Grauss hoopt dat hij in de toekomst vaker voorkomen kan worden. De belangrijkste punten waar mantelzorgers recht op hebben, zijn allemaal te vinden in de folders van de mantelzorgkar. "Vervangende zorg, urgentie bij een huurwoning, maar ook een parkeervergunning voor mensen die vaak gaan zorgen op een ander adres. Of een vergoeding voor het openbaar vervoer", legt Grauss uit.

"Goed plan", zegt Angelique. "Want een mantelzorger vraagt niet zomaar om hulp. Dan is het menens."