Longarts Erasmus MC: screening longkanker scheelt geld en redt levens

Als het aan specialisten van onder meer het Erasmus MC ligt, komt er een jaarlijkse screening voor rokers en ex-rokers op longkanker. Hierdoor zou longkanker in een vroeger stadium ontdekt kunnen worden.

Bij een proef met 16 duizend mensen bleek dat het sterftecijfer door longkanker bij de mannelijke gescreende groep 26 procent lager te zijn dan bij de groep die niet gescreend is, zegt longarts Robin Cornelissen.

Het onderzoek bestaat uit een screening met een CT-scan van de borstkas, uitgevoerd in een aantal ziekenhuizen in Nederland en België. De longarts constateert een duidelijke winst.

"Longkanker is de dodelijkste vorm van kanker die er is in Nederland. Dat uit zich vaak in een stadium waarbij het niet te genezen is. Er is dan alleen nog behandeling om het leven te rekken en de klachten te verminderen", legt Cornelissen uit.

Met zo'n longkankerscreening kan longkanker in een veel eerder stadium worden ontdekt. Zo kun je een groot deel van de mensen genezen, legt de longarts uit. "De afname is voldoende om te zeggen: dit moeten we gaan toepassen."

Duizenden scans

De eerste berekening is dat er per jaar 450 duizend ct-scans nodig zijn. Het kost geld, maar de dure behandeling die we nu toepassen ook, legt Cornelissen uit. "Daarnaast moet je maatschappelijk in de gaten hebben dat de mensen die uitgezaaide longkanker hebben uit de arbeidsmarkt vallen. Als je die mensen kunt behandelen, levert dat de samenleving ook geld op."

Een screening als deze stuit ook op kritiek. Cornelissen ziet een glijdende schaal in de argumenten. "Rokers roken zelf, iemand met overgewicht heeft soms nieuwe knieën nodig om dat die versleten zijn, iemand die gaat skiën breekt een been. Op welk punt gaan we zeggen: eigen schuld dikke bult?"

"Mensen beginnen vaak in de puberteit met roken. Dat is niet de meest emotioneel stabiele periode. Ze hebben de rest van hun leven moeite om daar vanaf te komen. Dus daar zit wel een nuance aan", legt de longarts uit.

Minister

Voordat het ministerie zich over het plan kan buigen, moeten alle onderzoeksresultaten doorberekend worden. "Bevolkingsonderzoek is verboden, tenzij er goedkeuring is van het ministerie. Uiteindelijk moet de politiek de beslissing nemen. Met deze data zijn de kansen heel goed."