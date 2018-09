Deel dit artikel:











Dieven veroorzaken gaslek in slooppand Zwijndrecht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In een slooppand aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht is een gaslek ontstaan. Het gaat om meerdere voormalige hallen van het bedrijf Schokbeton.

Wanneer het gaslek precies is ontstaan, is niet bekend. De hallen staan al langere tijd leeg, omdat ze gesloopt moeten worden. Volgens de brandweer zijn er eerder dieven binnen geweest. Mogelijk gaat het om koperdieven die bijvoorbeeld leidingen hebben weggehaald. Daardoor is het gas in de hallen terechtgekomen. Alle deuren van de hallen zijn nu open gezet. Hopelijk zorgt dat ervoor dat het gas uit het pand verdwijnt.