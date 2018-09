Brand in oven crematorium Capelle aan den IJssel

In een crematorium in Capelle aan den IJssel heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed in een oven. De brand ontstond rond 18:45 uur bij Crematorium Schollevaar.

De oorzaak van de brand was een storing, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand was snel geblust, maar er kwam wel veel rook vrij.

De brandweer kan niet zeggen of er een lichaam in de oven zat. Er was in ieder geval geen dienst bezig. Er was nog wel personeel binnen.

Volgens een woordvoerder van DELA, waar het crematorium in Capelle aan den IJssel onder valt, is er niemand gewond geraakt. De diensten die donderdag en later deze week gepland staan, kunnen gewoon doorgaan.