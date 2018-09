ASWH verder in KNVB beker door hattrick van Yildirim

ASWH is woensdagavond doorgedrongen tot de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij Eemdijk werd er met 4-1 gewonnen. Ismail Yildirim maakte drie doelpunten voor ASHW, Peter Verhoeve maakte de overige goal. Jeffrey van den Dikkenberg scoorde voor Eemdijk.

Door een fout in de verdediging van Eemdijk kwam de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht al snel in de wedstrijd op voorsprong. Ismail Yildirim profiteerde goed en kon zijn ploeg na vier minuten op 0-1 zetten.

De eerste helft verliep voor de ploeg van Cesco Agterberg sowieso goed. Na een bijna een half uur voetbal verdubbelde ASWH namelijk de voorsprong. Het was opnieuw Ismail Yildirim die kon binnenschieten.

Rood voor Eemdijk

Vier minuten voor rust kwam daar ook nog een rode kaart voor Eemdijk-speler Zakaria El Bennay bovenop. Hij maakte volgens de scheidsrechter een te harde overtreding op Jesper van den Bosch.

Na rust kreeg ASWH kansen om op 0-3 te komen. Yildirim had bijvoorbeeld de kans om zijn derde van de avond te maken. Dat lukte niet. In de 73e minuut was het Eemdijk dat daardoor de spanning weer terug kon brengen in het duel. Jeffrey van den Dikkenberg maakte het doelpunt: 1-2.

Hattrick

ASWH rechtte daarna zijn rug en kwam via een knal van Peter Verhoeve op 1-3. Een slim genomen vrije trap belandde voor zijn voeten. Een paar minuten later kon Yildirim tóch zijn hattrick maken: 1-4. Daardoor was er over de uitverkiezing van de man of the match geen twijfel meer.

ASWH zit door de overwinning in de koker voor de loting van de tweede ronde van de KNVB Beker. Zaterdag wordt daar om 23.00 uur voor geloot. De loting is live te zien op FOX Sports.