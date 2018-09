Giovanni van Bronckhorst opent leslokaal op Erasmus Universiteit

Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst heeft woensdagmiddag een leslokaal geopend op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voor de kinderen van zijn onderwijs- en sportprogramma S.V. Gio. De foundation richt zich op leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Alle lessen van S.V. Gio worden in combinatie met sport gegeven. Dit is de derde locatie van de foundation in Nederland. De andere twee locaties zitten in de Kuip. Daar richt de stichting zich vooral op kinderen met een grote leerachterstand. Op de nieuwe locatie draait het om kinderen die met extra hulp nog beter kunnen gaan presteren.

"Bij Feyenoord proberen we elke dag het maximale uit mensen te halen en dat proberen we hier ook. Dit zijn kinderen die misschien wel havo of vwo aankunnen, maar een klein beetje geholpen moeten worden. Misschien eindigen ze dan wel op de Erasmus Universiteit", vertelt Jan de Jong, directeur van Feyenoord.

"We kunnen kinderen begeleiden die de potentie hebben om hier te gaan studeren. Hier kunnen we ze al in aanraking laten komen met de universiteit. Dat hadden ze voorheen nog niet. We hopen ze te stimuleren om hier uiteindelijk te gaan studeren", vertelt Giovanni van Bronckhorst.