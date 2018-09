Oud-Spartaan Dumfries: 'Champions League spelen was een doelstelling'

Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt grote stappen in zijn carrière. De rechtsback van PSV speelde vorige week in de Champions League tegen Barcelona en veegde zondag Ajax van het veld. Woensdagavond zag hij PSV ook doordringen tot de tweede ronde van de beker, door Excelsior Maassluis met 0-4 te verslaan.

Dumfries kwam zelf niet in actie. "Het is belangrijk dat je af en toe je rustmomenten pakt. Dat was wel goed. Je wil altijd spelen, maar soms moet je verstandig zijn en niet spelen."

Een paar jaar geleden speelde hij nog voor Sparta, nu speelt hij Champions League en staat hij bovenaan in de eredivisie. "Het is snel gegaan. Het gaat goed, ik moet deze lijn vasthouden. Ik wil stappen maken en het maximale uit mezelf halen. Het was een doelstelling om in de Champions League te spelen, dus daar ben ik wel blij mee ja."

Sparta's uitschakeling

Dumfries vindt het jammer dat zijn oude ploeg Sparta gisteren uitgeschakeld werd in de beker. "Ik dacht: hoe krijgen ze het voor elkaar? Maar je weet hoe het kan gaan in de KNVB Beker als je op bezoek gaat bij een amateur.

Ik heb het zelf bij Sparta ook meegemaakt bij OJC Rosmalen. Toen wonnen we na verlenging met 3-2. Het zijn lastige wedstrijden, het kan gebeuren. Nu kunnen ze zich volledig focussen op promotie. Ik had het leuk gevonden als ik tegen ze kon spelen, maar dat is niet zo. Misschien volgend jaar dan!"

Bekijk hierboven heel het interview met Dumfries na de wedstrijd Excelsior Maassluis-PSV.