Schepen in botsing bij Puttershoek

Op de Oude Maas bij Puttershoek zijn woensdagavond rond 22:00 uur twee schepen op elkaar gebotst. Het gaat om een zee- en binnenvaartschip.

Patrouilleboten van Rijkswaterstaat zijn op de Oude Maas aanwezig om te assisteren. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt een gezagsvoerder van Rijkswaterstaat. Wel hebben beide schepen schade opgelopen.

Het scheepvaartverkeer kan voorzichtig langs de plek van het ongeluk varen. De zeehavenpolitie doet onderzoek naar de toedracht.



Maandag was het ook raak op de Oude Maas. Ook toen botsten een zee- en binnenvaartschip ter hoogte van Puttershoek. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het 'puur toeval' dat daar twee keer in één week een ongeluk is gebeurd.