Enorme brand in verpakkingsbedrijf Molenaarsgraaf Foto: MediaTV

In een bedrijfspand van Montapacking aan de Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf is rond 05:00 uur een enorme brand uitgebroken. Er is veel rookontwikkeling.

Boeren in een omtrek van een kilometer krijgen van de brandweer het advies hun vee binnen te houden tot metingen duidelijkheid geven over de stoffen die vrijkomen bij de brand. De woonkern van het dorp Molenaarsgraaf ligt op ongeveer tweehonderd meter van het bedrijf. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Daarom is een NL-alert verstuurd. Verloren ''De brandweer is massaal uitgerukt en probeert de brand onder controle te krijgen'', zei burgemeester Dirk van der Borg rond 07:30 uur op Radio Rijnmond. ''Dat is buitengewoon lastig.'' ''De brandweer is massaal uitgerukt en probeert de brand onder controle te krijgen'', zei burgemeester Dirk van der Borg rond 07:30 uur op Radio Rijnmond. ''Dat is buitengewoon lastig.'' Volgens Van der Borg moet het pand waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. ''Ik heb net met de eigenaar gesproken en die ziet zijn levenswerk kapot gaan.'' Rond 10:00 uur werd besloten de ruiten van het pand in te slaan om de rook uit het pand te krijgen. Verpakkingen houdt zich bezig met het verpakken en verzenden van producten. Het bedrijf ontstond dertig jaar geleden met het verzenden van producten voor het toenmalige World Online. Naast het pand in Molenaarsgraaf telt Montapacking nog zes vestigingen in Nederland. Er werken in totaal vierhonderd mensen. Montapacking houdt zich bezig met het verpakken en verzenden van producten. Het bedrijf ontstond dertig jaar geleden met het verzenden van producten voor het toenmalige World Online. Naast het pand in Molenaarsgraaf telt Montapacking nog zes vestigingen in Nederland. Er werken in totaal vierhonderd mensen. Het pand in Molenaarsgraaf is 10.000 vierkante meter groot, heeft twee lagen en ligt vol pakketjes met consumentengoederen. Bestellingen zijn woensdag al verwerkt. In het pand werken ook twintig verstandelijk gehandicapten: die zijn afgebeld. Montapacking heeft in Meerkerk vervangende bedrijfsruimte gevonden om de activiteiten voort te zetten.