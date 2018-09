Deel dit artikel:











DENK wil bewonerspeiling sloop Tweebosbuurt Panden Tweebosbuurt die mogelijk gesloopt worden

DENK in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er een digitale enquête komt over de sloop- en nieuwbouwplannen in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Donderdag dient de partij samen met oppositiepartijen NIDA, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus daarover een motie in.

In de Tweebosbuurt staan bijna zeshonderd woningen op de nominatie om gesloopt te worden. Daarvoor in de plaats komen minder en duurdere woningen. Een groot deel van de huidige bewoners wil dat niet. Zij willen dat woningcorporatie Vestia achterstallig onderhoud doet en zo de woningen weer in orde maakt. Stephan van Baarle, de fractievoorzitter van Denk Rotterdam, vindt dat de mening van de bewoners veel meer moet worden meegewogen in de plannen en pleit daarom voor een bewonerspeiling. In november beslist de Rotterdamse gemeenteraad over het nieuwbouwplan voor de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid.