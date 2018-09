Rotterdam komt met zorgverzekering voor alle inwoners

De gemeente Rotterdam biedt vanaf 1 januari aan alle inwoners een collectieve zorgverzekering aan met een laag eigen risico van 50 euro. Rotterdam is de eerste stad die dit doet.

Het al bestaande VGZ Rotterdampakket krijgt een uitgebreidere dekking en is ook beschikbaar voor Rotterdammers met een inkomen boven 130 procent van het minimumloon.

Het is nog onbekend hoe hoog de premie voor de nieuwe Rotterdamse verzekering wordt. Die kan dus hoger zijn dan bij andere verzekeraars. In november wordt dat duidelijk.

Rotterdammers met een laag inkomen die kiezen voor het uitgebreide Rotterdampakket krijgen van de gemeente een premiebijdrage van 120 euro per jaar. Daarnaast kunnen zij het eigen risico, op 50 euro na, meeverzekeren.

Sinds 2013 heeft Rotterdam een polis voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon, het VGZ Rotterdampakket. Nu komen daar ook de hogere inkomens bij.

Rotterdam wil er met deze zorgverzekering voor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen die hoge zorgkosten hebben, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening of een beperking, geen drempels hoeven voelen om naar de dokter of tandarts te gaan. "Ik wil dat niemand in Rotterdam hoeft te besluiten om zijn medicijnen niet op te halen omdat hij bang is voor de rekening", zegt wethouder Sven de Langen van Zorg.

Het Rotterdampakket is vanaf 2019 verruimd. Zo zijn de vergoedingen voor tandzorg, huidbehandelingen en pedicure verruimd ten opzichte van afgelopen jaar. Ook is het bedrag dat verzekerden vergoed krijgen voor ondersteuning van een mantelzorgmakelaar verhoogd. Nieuw in het pakket zijn onder meer een tandongevallendekking, huishoudelijk hulp na verblijf in een ziekenhuis en verblijf in herstellingsoorden of zorghotels.

Rotterdampakket Compact

Voor Rotterdammers die weinig zorg gebruiken komt de gemeente met het Rotterdampakket Compact. Hierin zitten minder vergoedingen dan in het uitgebreide pakket (minder fysio, anticonceptie en tandongevallendekking). Het eigen risico is niet meeverzekerd in de maandelijkse premie.

Tegenover de nieuwe polis staat wel de afschaffing van de tegemoetkoming meerkosten zorg. Dat was al besloten in het Rotterdams coalitieakkoord. De totale kosten voor het plan zijn zes miljoen euro.