Deel dit artikel:











Burgemeester Sliedrecht: 'Dit accepteer ik niet! Er zijn grenzen!' Bram van Hemmen

Burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht vindt dat er een einde moet komen aan 'ongefundeerde beschuldigingen' aan politici in zijn gemeente. Dat staat in een brief aan de inwoners van Sliedrecht.

Van Hemmen probeert al langer de gemoederen in het dorp tot bedaren te brengen. Een paar weken geleden schaarde het Sliedrechtse college zich al achter voormalig wethouder Len van Rekom. In april legde Van Rekom zijn functie neer naar aanleiding van beschuldigingen over zijn bestuursstijl. Uit een integriteitsonderzoek van bureau Berenschot wordt geconcludeerd dat die beschuldigingen onjuist zijn. In een ingezonden brief maant Van Hemmen de inwoners van Sliedrecht nu opnieuw tot kalmte. "Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Nu is er een punt bereikt waarop ik zeg: Dit accepteer ik niet! Er zijn grenzen!" Van Hemmen: "Beschuldigingen zijn nooit vrijblijvend. Bestuurders zijn beschuldigd, beschadigd en gekwetst. Het kan niet zo zijn dat er een melding wordt gedaan louter en alleen om een bestuurder te beschadigen of om een persoonlijk doel te realiseren. Daar trek ik als burgemeester de grens."