Rotterdam pakt onrust en polarisatie aan

Rotterdam wil de onrust tussen en onder verschillende bevolkingsgroepen en religies in de stad tegengaan. De afgelopen jaren was de stad onder meer het toneel van Turkse protesten en anti-islamdemonstraties.

De conflicten en de verscherping van tegenstellingen kunnen volgens het stadsbestuur de Rotterdamse samenleving ontwrichten.

Weer met elkaar praten

Het veiligheidsbeleid van Rotterdam gaat zich daarom de komende vier jaar meer richten op integratie en het verminderen van de polarisatie. Dat staat in het Veiligheidsprogramma 2018-2023 dat donderdag is gepresenteerd.

Grote demonstraties zoals die in maart 2017 bij het Turkse consulaat zijn voor veel Rotterdammers bedreigend, concludeert de gemeente.

"De discussies over integratie en religie wordt heftiger. Mensen komen op afstand te staan van elkaar", staat er in het rapport. Rotterdam wil de zaken aanpakken door betere informatievoorziening via sleutelfiguren, trainingen en dialogen.

Criminaliteit

In kwetsbare gebieden als Rotterdam-Zuid, Rotterdam-West en het industrieterrein Spaanse Polder stelt de stad extra stadsmariniers aan om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Deze handhavers moeten ook de hardnekkige veiligheidsproblemen in hun gebied oplossen.

Ook wil Rotterdam van het Rijk toestemming om gemeentelijke informatie breder te delen om zo criminelen aan te pakken. Verder wil het meer integrale controles waar naar drugs, wapens en crimineel geld wordt gezocht.