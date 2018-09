Alles voor de foto: Sommelsdijker kitesurft op giftig heet meer

"De masai daar verklaarden me voor gek. Ze zeiden dat je huid er van af valt en als je het in je ogen krijgt ben je helemaal ver van huis en het is enorm heet." Kitesurfer Roderick Pijls uit Sommelsdijk trotseerde de waarschuwingen van de plaatselijke bewoners in Tanzania en ging kitesurfen op Lake Natron om de perfecte foto te krijgen voor een serie van fotograaf Rein Rijke.

De Utrechter maakt een fotoserie van kitesurfers op bijzondere plekken. En het meestal roodgekleurde Lake Natron in het noorden van Tanzania is zo'n bijzondere plek.

Bacterie

Het meer is in het droge seizoen slechts drie meter diep. Door de hitte verdampt het water in het meer, waardoor het zoutgehalte toeneemt. In dat klimaat gedijt een bacterie die een opvallend rode kleur heeft. Daarvan wilde Rijke graag een foto maken.

Voor hun reis lieten de 26-jarige Roderick Pijls uit Sommelsdijk en topfotograaf Rein Rijke zich sponsoren door een computerfabrikant. Een speciaal pak moest Pijls beschermen tegen het giftige en vooral hete water. Mocht het toch mis gaan dan hadden de twee avonturiers materiaal meegekregen om hulp in te roepen.

Huilende hyena's

"Het was een avontuur", zegt Roderick Pijls. "Het meer ligt enorm afgelegen en de rit er naar toe was al een belevenis." "De eerste nacht in onze tent hoorden we de hyena's vlak naast ons al huilen en lachten", vult Rein Rijke aan.

Het duo had een Nederlandse gids bij zich die al elf jaar in Tanzania woont. "Hij heeft ons begeleid van het vliegveld naar het meer toe. Daar hebben we drie dagen over gedaan."

Teleurstelling

Toen de twee de volgende dag het meer bij daglicht zagen moesten ze toch wel een flinke teleurstelling wegslikken. Het meer bleek namelijk niet roodgekleurd te zijn. "Je moet je voorstellen dat we ons hier een jaar op voorbereid hebben", zegt fotograaf Rijke.

"Twee weken voor ons vertrek heeft het in Kenia heel hard geregend en dat water is het Natronmeer in gestroomd." Daardoor functioneerde de bacterie niet goed en had het meer geen speciale kleur. "Maar", zegt Rein Rijke, "Ik heb een hele fantastische foto gemaakt."

Door zich voor te bereiden zoals hij altijd doet bij een uitdaging wist Pijls zijn focus te bereiken en had hij alles onder controle. "Het ging echt heel goed. Maar toen ik halverwege de eerste tocht over het water een schedel van een waterbuffel zag, was ik het wel weer even back to reality. Ik heb acht van die schedels zien liggen."

Wondjes door bijtend water

Voor de foto maakte Pijls een 'spray' (bocht) waarbij het water opspatte. "Daarbij kwamen druppels op mijn handen en op mijn hoofd. Dat water is sterk alkalisch en dat bijt. Je krijgt er wondjes van. Mijn pak en mijn masker waren ook helemaal wit uitgeslagen. Het was dus zeker spannend."

Ondanks dat het project mooie beelden opgeleverd heeft willen de een tweede expeditie naar lake Natron ondernemen. "Dé foto heb ik niet", zegt Rein Rijke "We staan in contact met de Flying Doctors in Tanzania. Als die constateren dat het meer echt rood is, dan gaan we er weer naar toe."