Blushelikopter ingezet bij brand Molenaarsgraaf

Defensie helpt met een blushelikopter mee bij het blussen van de brand in Molenaarsgraaf. De heli was bezig met een oefening in de buurt en kon dus snel ingezet worden bij de brand aan de Polderweg-Oost.

De brand ontstond rond 05:00 uur in het verpakkingsbedrijf Montapacking. Tegen het einde van de ochtend was de brand onder controle, maar nog niet uit. "Om bij de brand in het midden van de loods te komen, is de blushelikopter nodig", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De turbulentie van de helikopter zorgde voor het opwaaien van honderden roetdeeltjes, waarvan sommige in de buurt van hulpverleners en fotografen terechtkwamen. Rond 15:00 uur was de brandweer bezig met het slopen van het pand. De sloten rondom het gebouw zijn afgesloten door het Waterschap Rivierenland om te voorkomen dat roetdeeltjes zich verder verspreiden.