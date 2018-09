Deel dit artikel:













Stille tocht in Papendrecht voor slachtoffers familiedrama Knuffels bij de woning in Papendrecht

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het familiedrama in de Cremerstraat wordt zaterdag in Papendrecht een stille tocht gehouden. De tocht is een initiatief van vrienden van het gezin, buurtbewoners en de gemeente.

Afgelopen zaterdag kwamen vier leden van een gezin om het leven. Vermoedelijk heeft de vader eerst de andere gezinsleden om het leven gebracht en daarna de hand aan zichzelf geslagen. De tocht begint om 15:30 uur bij de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke zal een korte toespraak houden, gevolgd door een minuut stilte. Deelnemers worden opgeroepen losse bloemen mee te nemen. Deze worden in de vorm van een hart neergelegd bij de Bethlehemkerk. De route gaat langs Van der Palmstraat, Vondellaan, Staringlaan, P.C.Hooftlaan, Jacob Catslaan, Cremerstraat, Douwes Dekkerlaan en Busken Huetstraat.