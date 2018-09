Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pyromaan actief in Papendrecht Een_van_de_uitgebrande_autos_in_Papendrecht In_deze_straten_zijn_de_autos_uitgebrand

Het lijkt er op dat er in Papendrecht een pyromaan actief is. Vier personenauto’s zijn in korte tijd in brand gevlogen. De schrik ziet er goed in bij de buurtbewoners. De politie wil de reeks graag stoppen en kan daarbij uw hulp goed gebruiken. Bekijk de video: