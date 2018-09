Zorgmedewerkster stal uit tehuizen

Justitie heeft anderhalf jaar cel geëist tegen een voormalig zorgmedewerkster, die spullen weghaalde uit verzorgings- en verpleegtehuizen in Zwijndrecht, Poortugaal en Tilburg. Het ging voornamelijk om geld en sieraden.

In één geval was een portemonnee gestolen bij een overleden bewoner. De 49-jarige Rotterdamse was op dat moment teammanager in het tehuis in Tilburg.

De diefstallen vonden plaats gedurende meerdere jaren. Justitie vermoedt dat niet alle zaken zijn opgelost.

De volledige eis is 21 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een van de voorwaarden is dat de vrouw voorlopig niet meer werkzaam is in de zorg. Verder moet zij zich laten behandelen voor haar cocaïneverslaving.

De rechter doet over twee weken uitspraak.