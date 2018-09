Veilig eten uit moestuinen rondom Chemours

Eigenaren van moestuintjes in de omgeving van de Dordtse fabriek van Chemours kunnen hun geteelde producten gewoon eten en ook kunnen ze slootwater en opgevangen regenwater weer gewoon gebruiken om hun tuintjes te bewateren.

Dat is de conclusie uit een onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) naar elf moestuinen in de omgeving van de chemische fabriek. Chemours kwam in opspraak door de uitstoot van de omstreden stoffen PFOA en GenX.

Onrust

De stoffen kwamen terecht in lucht, grond en oppervlaktewater. Omdat niet duidelijk was hoeveel van die stoffen terecht kwamen in de omgeving, ontstond onrust over mogelijke gezondheidseffecten van het eten van zelf geteelde aardappelen, groente en fruit.

De Vrije Universiteit raadde eerder af aan inwoners van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht om producten uit moestuintjes te eten. Maar het RIVM zei in maart al dat dat wél kan. Het RIVM concludeert nu dat sloot- en regenwater wel zorgen voor hogere concentraties van GenX en PFOA in de geteelde producten, maar niet zoveel dat daardoor gezondheidsrisico's ontstaan.

Irrigatie moestuinen

Het advies om sloot-, en regenwater niet te gebruiken voor irrigatie van moestuinen in de drie gemeentes is daarom ingetrokken. Wel blijft het advies van kracht om niet te veel en te vaak uit moestuinen te eten die binnen één kliometer van de fabriek af liggen.

De drie gemeentes zeggen in een reactie dat het RIVM-rapport duidelijk maakt dat de impact van nieuws over PFOA en GenX groot is. Ze willen daarom dat Chemours de uitstoot ervan tot nul beperkt.