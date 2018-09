Deel dit artikel:













Tips voor een gelukzalig cultureel weekend in de regio

Er staat een bijzonder weekend voor liefhebbers van cultuur en uitgaan voor de deur. De grote expositie over de Fabeltjeskrant is geopend, Rotterdam Pride overspoelt de stad en in Rotterdam Ahoy marcheren orkesten tijdens De Nationale Taptoe.

Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je er alles over in deze nieuwe uitzending vol cultuurtips.