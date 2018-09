Clash gemeenteraad Rotterdam over publicatie begroting

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad eist dat het stadsbestuur de stukken voor de voorjaarsnota en voor begrotingen voortaan enkele dagen van tevoren ter inzage geeft.

Gemeenteraadsleden krijgen dit jaar twee uur voor de officiële presentatie van de begroting de stukken te zien. De begroting voor volgend jaar wordt morgenochtend om negen uur gepresenteerd.

"Valse start van het college"

Leefbaar Rotterdam diende een motie in, die door vrijwel de gehele oppositie werd gesteund."Dit is een valse start van het college", vond Eerdmans. "Er is geen gelijk speelveld tussen coalitie en oppositie."

Coalitiepartijen reageerden verbaasd: "Ook wij hebben de begroting nog niet gezien", zei Lies Roest van GroenLinks.

Volgend jaar beter

Wethouder Visser erkende dat de begroting nog niet af is. "Daar wordt nog de laatste hand aan gelegd, dus we kunnen hem nog niet delen." Wel zegde Visser toe om vanaf volgend jaar de begroting 24 uur van te voren te delen met de gemeenteraad. In november debatteert de gemeenteraad over de begroting 2019.

Burgemeester Aboutaleb gaf toe dat de presentatie van de begroting 'geen schoonheidsprijs' verdient.