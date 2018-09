Vriends mist Sparta-FC Dordrecht

Bart Vriends moet de regioderby tegen FC Dordrecht aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Sparta raakte in het bekerduel met Noordwijk (3-2, verlies) geblesseerd aan zijn hamstring en is niet voldoende hersteld om vrijdagavond aan te treden.

Op Vriends na beschikt trainer Henk Fraser over een fitte groep. Sparta hoopt tegen FC Dordrecht de blamage van de bekeruitschakeling weg te spelen. ''We stonden zeker voor schut'', blikte Adil Auassar terug. ''Maar we zijn nu met FC Dordrecht bezig en hebben het afgesloten. De drie punten tegen Dordrecht zijn nu heilig.''

Sparta-FC Dordrecht begint vrijdag om 20:00 uur en is uiteraard live te volgen via de kanalen van RTV Rijnmond.