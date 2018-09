De Nooijer hoopt op ommekeer tegen Sparta

FC Dordrecht staat onderaan de Keuken Kampioen Divisie en werd deze week uitgeschakeld in de KNVB beker door Almere City (1-0). "Die kan je verliezen", stelt trainer Gérard de Nooijer, die vrijdag tegen Sparta hoopt op de ommekeer van zijn club.

Qua fitheid van de selectie heeft De Nooijer niet te klagen, voor wat betreft punten en doelpunten wel. Pas één keer werd er gelijk gespeeld, al heeft FC Dordrecht ook een bijzonder zwaar programma achter de rug. Dordt speelde onder meer tegen FC Twente, NEC, Jong Ajax en gaat vrijdag op bezoek bij Sparta. De Nooijer: "Ze zijn heel stabiel, met achterin drie hele goede verdedigers. Niet de snelste, maar ze weten wat ze moeten doen. Ze hebben veel routine, veel lopende middenvelders en een spits die altijd tussen de tien en vijftien goals maakt. En 5-3-2 is lastig te bestrijden."

Sparta scoort niet makkelijk en hetzelfde geldt voor FC Dordrecht. Dordt maakte er pas vier in de competitie. "De jongens werken heel hard. We doen er alles aan, maar voorin loopt het niet. We scoren niet. Dat is wel een probleem. De ommekeer moet komen en laten we hopen dat het tegen Sparta gebeurt", aldus De Nooijer.

Ondanks de matige resultaten wanhoopt hij nog lang niet. "We moeten uitgaan van een periode. En dan maakt het helemaal niet uit als je onderaan staat. Kijk maar naar vorig seizoen."

Sparta-FC Dordrecht is vrijdag live te volgen op Radio Rijnmond vanaf 19 uur.