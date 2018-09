Deel dit artikel:













EO-jongerendag komt naar Rotterdam Ahoy Foto: archief

De EO-jongerendag komt naar Rotterdam. Op 25 mei wordt het grootste christelijke muziekevenement voor jongeren in Europa gehouden in Rotterdam Ahoy. Het is voor het eerst dat het evenement in onze regio plaatsvindt.

Eerder edities van de jongerendag vonden plaats in stadions van Ajax, Utrecht of Vitesse. Ahoy is een stuk kleiner. Volgens de EO past dat beter bij de huidige trend. Door de concurrentie van steeds meer christelijke evenementen, past een kleinere locatie beter. Op de EO-jongerendag staat christelijke muziek centraal. Begin volgend jaar start de voorverkoop voor deze 45e editie.