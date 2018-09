Scholtmeijer wil innoveren op EK Korfbal

Op 21 oktober winnen de Nederlandse korfballers goud op het EK door in de finale België te verslaan. Dat staat al vast. Maar alleen goud is niet genoeg voor bondscoach Wim Scholtmeijer. "Wij willen impact hebben op de rest van het korfbal", aldus de voormalig speler van PKC uit Papendrecht.

De Nederlandse korfballers bereiden zich fulltime voor op het EK, dat 13 oktober begint en wordt gehouden in Friesland. Ze speelden deze zomer voor 5000 toeschouwers in China, oefenden bij Taiwan en bereidden zich de afgelopen weken voor in Antwerpen. Maandag werd er met maar liefst 54-22 gewonnen van aartsrivaal België. De strijd om het goud wordt wederom niet spannend op het EK, maar Scholtmeijer stelt andere doelen.

Scholtmeijer: "Wij zijn ons bewust van onze positie als nummer één van de wereld. Daarom willen wij impact hebben op de rest van het korfbal. Op andere landen, maar ook op de clubs in Nederland. Dat is onze taak, naast het feit dat wij de beste willen blijven."

Gelijkwaardigheid

In de selectie van TeamNL Korfbal zitten drie spelers van PKC/SWKGroep: recordinternational Suzanne Struik, vice-aanvoerder Laurens Leeuwenhoek en reboundkoning Olav van Wijngaarden. Verder bestaat de ploeg in totaal uit twaalf spelers, terwijl een selectie uit zestien mag bestaan. "In de Korfbal League zitten grote selecties op de reservebank, terwijl er maar vier in komen. Daarom gaan wij zes om zes spelen. Wij denken in gelijkwaardigheid. Iedereen neemt gewoon zijn eigen strafworpen en vrije ballen. We denken dat dat de toekomst van het korfbal is. Daarin lopen we voor."

In een uitgebreid gesprek praat Scholtmeijer over tal van andere zaken. Waarom topspelers als Harjan Visscher en Jessica Lokhorst zijn afgevallen. Over de huidige generatie die in zijn ogen zes spelers bevat die tot de beste korfballers ooit behoren en over zijn eigen ambitie. Bekijk het gesprek hierboven.