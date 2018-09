Fraser richt pijlen op competitie na bekerblamage Sparta: 'Ik ben verantwoordelijk'

Henk Fraser neemt alle verantwoordelijkheid op zich na de bekeruitschakeling van Sparta tegen Noordwijk. ''We leven in een tijd dat de trainer moet zorgen dat zijn spelers optimaal aan deze wedstrijd beginnen. Dus ligt het bij de trainer'', aldus Fraser.

Maar de Sparta-trainer haalt ook zijn tijd als voetballer erbij. ''Toen legde je ook een deel bij de trainer en dat is volgens mij absoluut terecht. Maar ik moest als speler ook een deel bij mezelf zoeken. Ik heb het nu van beide kanten meegemaakt en nog steeds denk ik er hetzelfde over.''

''Ook voor de goede dingen ben ik verantwoordelijk. We hebben in de competitie nu vier keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld, één keer verloren en vijf keer achter elkaar de nul gehouden. Net als voor de speelwijze of de manier waarop we spelen. En als het goed gaat hoor je niks'', zegt de 53-jarige oefenmeester.

Het is voor de derde keer dat Fraser met een betaald voetbalclub werd uitgeschakeld in de KNVB Beker. Eerder ging hij met ADO Den Haag bij SC Genemuiden en met Vitesse bij AVV Swift onderuit. ''Ik kan er weinig aan doen als mensen om mij heen in paniek raken. Ik heb dat niet. Ik ben van de feiten. Feit is dat ik nu als trainer drie keer ben uitgeschakeld door amateurs en feit is dat we er vrijdag tegen FC Dordrecht weer moeten staan.''

Oranje -20

Deroy Duarte en Abdou Harroui zijn opnieuw opgenomen door de KNVB in de voorselectie van Oranje -20. In de vorige interlandperiode ontstond er een hoop heisa rond het afstaan van spelers, omdat de Keuken Kampioen Divisie gewoon doorgaat. ''Ik heb goede gesprekken met de bondscoach'', zegt Fraser.

Sparta zou dit tweetal dan missen tegen Cambuur en Roda JC. ''Ik wil niet zo tussen neus en lippen door zeggen wat ik er van vind, maar je kan van mij aannemen dat Sparta er alles aan doet om zo sterk mogelijk voor de dag te komen tegen Cambuur en Roda. Wij moeten correct communiceren en op de achtergrond zijn we er wel mee bezig. Als het uiteindelijk niet bespreekbaar blijkt bij de KNVB, dan zullen we daar mee om moeten gaan.''