De Botlekbrug in de A15 heeft donderdagmiddag in storing gestaan. Het bewegende brugdeel wilde niet meer naar beneden.

Rond 17:00 uur is de brug weer vrijgegeven. Het kan wel even duren voordat de file is opgelost, omdat er op de A15 in de buurt van de brug ook een ongeval is gebeurd.

Rijkswaterstaat laat ook weten dat er problemen zijn met de sms-service, waarbij weggebruikers worden geïnformeerd over een storing.