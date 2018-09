Rotterdamse saté-man naar foodtruckfestival Ollolai

De Rotterdamse saté-man Paul Toorop staat zondag op een nieuw foodtruckfestival dat door het RTL4 programma 'Het Italiaanse dorp: Ollolai' is ontstaan. Het plaatsje op Sardinië staat zondag vol met foodtrucks uit Nederland en België.

In het populaire tv-programma krijgen vijf Nederlandse stellen de kans om een voor één euro gekocht bouwval op te knappen. "We werden gebeld door de organisatie", zegt Toorop. "Ze wilden iets terug doen voor de dorpelingen daar. Wij zijn dan niet de beroerdste om even naar Italië te rijden."

De vraag is natuurlijk of Italianen zitten te wachten op typische Nederlandse of Belgische producten, zoals bitterballen, patat en poffertjes. "Ik ben zelf ook heel benieuwd of Italianen ons eten willen proberen", zegt Toorop. Maar hij schat de kans voor zijn Indonesische saté hoog in. "Ze bereiden zelf ook varkensvlees op houtskool, dus het lijkt me dat ze saté wel interessant gaan vinden."

Het bezoek aan Ollolai wordt kort voor de Rotterdammer. "De meesten gaan de dag na de tv-opnames, op maandag, alweer terug naar Rotterdam. Ik ga dinsdag terug. Toorop vindt dat niet te gek voor een paar sateetjes: "Op die festivals is het altijd wel gekkenwerk, maar ik vind dit wel leuk. We gaan het dorp op stelten zetten."