Schiedamse Brandersfeesten te volgen bij RTV Rijnmond

Vrijdag is het zover: dan barsten in Schiedam de Brandersfeesten los. Het evenement trekt jaarlijks meer dan 200 duizend bezoekers. Vrijdag, zaterdag en zondag is het evenement te volgen bij RTV Rijnmond.

Dave van der Wal presenteert vrijdag tussen 16:00 uur en 19:00 uur Rijnmond NU live vanuit Schiedam, samen met Patrick de Boer van Schie FM. Verslaggever Ronald van Oudheusden gaat het centrum van de jeneverstad in om verslag te doen van de feestelijkheden. Ook zaterdag is Rijnmond in Schiedam te vinden tijdens de beroemde Gondelvaart. De gondels varen vanaf 21:00 uur als een stoet door de Lange Haven, onder toeziend oog van een deskundige jury. De Gondelvaart is live te volgen op Rijnmond.nl. Een samenvatting van de Gondelvaart zie je zondag vanaf 17:00 uur in het TV Rijnmond Nieuws.