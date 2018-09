Deelder en Otte op muren Rotterdamse stadswijk

De wijk Middelland in Rotterdam-West wordt opgesierd met kunst en poëzie. Donderdagmiddag werden gedichten van onder meer Jules Deelder en stadsdichter Derek Otte onthuld.

De kunst op de muren moet de wijk opfleuren. Middelland kampt met overlast van criminaliteit. Om die te bestrijden werd twee jaar geleden nog 15 miljoen euro uitgetrokken.

Het gedicht Lotgenoten van Jules Deelder siert sinds donderdag de hoek van de Aleidisstraat en de Middellandstraat. Dat gedicht stamt uit 2011. Deelder zelf was vanwege rugproblemen niet op de onthulling aanwezig. Het muurgedicht van Derek Otte is te zien op de hoek Claes de Vrieselaan/Middellandstraat.

Ook op andere plekken in de buurt is donderdag kunst onthuld. Een gevelkunstwerk van Efrat Zehavi is te zien op de hoek van de Hendrik Sorchstraat en de Middellandstraat. Een muurgedicht van Sappho en Joost van Geel siert de hoek van de Joost van Geelstraat en het Middellandplein.

De kunstwerken en gedichten zijn geen tijdelijk project, maar blijven te zien.