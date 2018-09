Deel dit artikel:













'Culturele sector Rotterdam houdt publiek buiten de deur' Cultuursector hield feestje op SS Rotterdam

De PvdA in Rotterdam is boos over het uitblijven van een Rotterdamse Uitmarkt. Dit jaar opende het culturele seizoen in Rotterdam niet zoals gebruikelijk met een presentatie aan het publiek, maar met een feestje voor genodigden op het SS Rotterdam. “Daar heeft het publiek weinig aan gehad”, zegt raadslid Co Engberts van de PvdA.

De reden dat er geen gezamenlijke Uitmarkt was, is volgens Engberts een ruzie tussen de culturele instellingen in de stad. “Dit kan zo niet. Het gaat om gesubsidieerde instellingen en er was bij de opening van het seizoen helemaal niets voor het publiek.” De PvdA vindt dat het tijd wordt om te kijken naar de subsidievoorwaarden van de instellingen en als deze aantoonbaar niet worden gevolgd, maatregelen te treffen. De partij wil van wethouder Kasmi (Cultuur) weten of de instellingen wel genoeg doen om hun publiek te verbreden. Ook vraagt Engberts de wethouder of er volgend jaar wel een openingsfeest komt waar alle Rotterdammers naartoe kunnen.