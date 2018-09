Beetje brak bij het Haringvliet

Brakke zaterdag, niet omdat je teveel gedronken hebt, maar om van de natuur bij het Haringvliet te genieten.

Zaterdag 29 september staat in het teken van de sluizen in het Haringvliet die binnenkort op een kier gaan. Natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet houden op Brakke Zaterdag een dag vol natuuractiviteiten. Doe mee aan dierenyoga of kijk bij het vogelringen en je brakke zaterdag vliegt voorbij!

Natuurgebied Scheelhoek open voor publiek

Chris Natuurlijk kiest voor een tochtje met boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten in Scheelhoek, de locatie waar Brakke Zaterdag plaatsvindt. Dit natuurgebied is meestal afgesloten, maar speciaal voor Brakke Zaterdag open voor publiek.

Luister zaterdag 29 september naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk