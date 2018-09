Aboutaleb roept homogroeperingen op om gelederen te sluiten

'Vecht waar je voor moet vechten!', dat zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb donderdagavond tegen de homogemeenschap in zijn stad. Hij riep op om de gelederen te sluiten bij de aftrap de aftrap van Gay Pride Rotterdam 2018 in de Doelen.

Aboutaleb blikte nog even terug op de gebeurtenissen tijdens het homo-evenement vorig jaar. Conservatieve en links-activistische homogroeperingen zochten elkaar toen op, waardoor de Gay Pride onrustig verliep.



"Ik heb me daar ernstig aan gestoord", zei Aboutaleb. Hij zei het te gek voor woorden te vinden dat hij met de politie moest overleggen over de veiligheid tijdens homo-evenementen. "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, anno 2018, dat een zodanige splitsing mogelijk is dat mensen elkaar naar het leven staan?"

"Doe het jezelf niet aan", riep hij de groeperingen op. "Sluit de gelederen en vecht waarvoor je moet vechten: namelijk dat gelijke rechten zoals die in artikel 1 van de grondwet staan ook in de samenleving, op straat en op de stoep werkelijkheid worden."

"Stel dat doel eerst voor ogen, in plaats van elkaar te lijf te gaan. Want verdeeldheid organiseert geen slagkracht om de situatie te verbeteren", zegt de burgemeester.

Aboutaleb noemt het 'te gek voor woorden' dat hij zaterdag tijdens de Pride Walk mogelijk politiemensen moet laten meelopen en mogelijk op de achtergrond de ME beschikbaar moet hebben staan. "Ik mag van harte hopen dat die inzet niet nodig is."

Donderdag is om 17:00 uur de Rotterdam Pride gestart met een talkshow waar Aboutaleb aan deelneemt. Het thema van de Rotterdam Pride dit jaar is 'Port of Love'. De festiviteiten duren tot zondag.