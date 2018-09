Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Antiterreuractie in wijk 110 Morgen in Rotterdam De Junolaan. Foto: MediaTV De Junostraat

De politie is donderdagavond bezig geweest met het doorzoeken van een woning aan de Junolaan in Hillegersberg-Schiebroek in Rotterdam.

Volgens omwonenden kwam een speciaal team rond 18:30 uur naar de woning op de eerste verdieping en forceerde de deur. Het gaat om een anti-terreureenheid. Naar schatting twintig politieagenten in burger gingen vervolgens met apparatuur en een politiehond de woning in. Daar zijn ze rond 20:00 uur nog steeds. Op het moment van de inval was niemand thuis. Volgens omwonenden is onlangs een echtpaar met een jonge baby in de woning getrokken. De vrouw zou een zwaar gelovige moslima zijn die gekleed gaat in een boerka. Een buurman: "Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik zag ze wel eens op straat lopen. We groetten elkaar altijd netjes", legt hij uit. "Het maakt mij eerlijk gezegd wel bang", zegt een buurvrouw donderdagavond op Radio Rijnmond. "Het komt nu zo dichtbij en dan is het wel angstaanjagend." Het Openbaar Ministerie meldt aan het begin van de donderdagavond dat bij anti-terreuracties in heel Nederland zeven verdachten zijn aangehouden. Onder hen zijn twee mannen uit Rotterdam en een uit Vlaardingen. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie bevestigt dat de inval in Hillegersberg-Schiebroek onderdeel is van de landelijke actie tegen terreur.

Lees ook: Rotterdammers en Vlaardinger opgepakt in onderzoek naar terrorisme