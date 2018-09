Rotterdammers en Vlaardinger opgepakt in onderzoek naar terrorisme

De politie heeft donderdag twee mannen uit Rotterdam en een man uit Vlaardingen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. Bij de verdachten zijn vijf vuurwapens gevonden.

Het Openbaar Ministerie bracht donderdag aan het begin van de avond het nieuws over de aanhoudingen naar buiten. Op dat moment was ook een inval en doorzoeking gaande in een huis in de wijk 110 Morgen in Rotterdam.



Justitie zegt te hebben ingegrepen na maanden onderzoek naar een groep rond een 34-jarige Iraakse man uit Arnhem. De man is in 2017 veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied van Islamitische Staat in Syrië en Irak. De verdachten zijn tussen de 21 en 34 jaar oud.

De groep zou van plan zijn een aanslag te plegen op een niet nader genoemd evenement. Dat wilden de leden doen met Kalasjnikovs AK47's en bomvesten. Ook wilde de groep een autobom tot ontploffing brengen.

De verdachten waren voor de aanslag op zoek naar AK47's, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer autobommen. Ze zochten ook mogelijkheden voor een training met vuurwapens en het gebruik van bomvesten.

Het onderzoek is in april dit jaar opgestart nadat de AIVD signalen had gekregen over een op handen zijnde aanslag waarmee de groep veel slachtoffers wilden maken. "Het onderzoek kwam in een stroomversnelling vanwege verdergaande vorderingen van de verdachten", aldus het OM.

De zeven verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. In het belang van het onderzoek mogen de verdachten alleen contact hebben met hun advocaat.