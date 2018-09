'Tweebosbuurt te sociaal om zomaar te slopen'

Tijdens haar buurtonderzoek waant ze zich soms in de tv-serie 'Toen was geluk heel gewoon'. Nel ten Boden spreekt met veel inwoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt. De wijk op Zuid staat op de nominatie voor sloop, maar Ten Boden noemt de straatjes té sociaal om zomaar tot de grond af te breken.

In het oostelijke deel van de Afrikaanderwijk staan 600 woningen om te worden gesloopt en herbouwd. De nieuwe woningen worden groter, maar wel minder in aantal. Alle bewoners krijgen de kans om met urgentieverklaring elders te gaan wonen. Bij sommige bewoners bestaat de vrees dat ze niks in de buurt kunnen vinden of dat een nieuwe woning veel duurder wordt.

Ten Boden en Redouane Ouloud maken momenteel een karakterschets van de buurt. "Er komen oude sociale structuren naar voren. Vooral mensen die hier al veertig, vijftig jaar wonen hebben een patroon ontwikkeld van elkaar helpen." Ze noemt als voorbeeld een 84-jarige Hollandse dame die geregeld hulp krijgt van het gezin met Marokkaanse achtergrond naast haar.

"Of neem het portiek van Redouane woont. Daar woont een Nederlandse man met een Oegandese vrouw. Er is ook een Turks en Marokkaans gezin. Die kinderen spelen allemaal met elkaar." Ouloud vult aan: "Het gaat hier buiten de hokjes."

Zo was er ook het geval van de psychiatrisch patiënt in de buurt die regelmatig voor overlast zorgt. "Toen de brandweer in de straat stond, was men bezorgd om hem."

De Tweebosbuurt heeft niet altijd een goed imago en de huizen zijn vaak versleten. Ten Boden en Ouloud claimen dat het sociale deel uit hun onderzoek ook moet worden meegenomen in het besluit voor de nieuwbouw. Dat wordt in november genomen door de Rotterdamse gemeenteraad.