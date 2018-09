Mogelijk meer terreuronderzoek in Rotterdam en Vlaardingen

Doorzoeking in de Paulus Buysstraat in Vlaardingen. Foto: MediaTV

In het kader van het landelijke terreuronderzoek doet de politie mogelijk ook onderzoek in een huis in Vlaardingen. Ooggetuigen melden dat een grote politiemacht bezig is met een doorzoeking in een huis in de Paulus Buysstraat. De straat is gedeeltelijk afgezet.

Justitie is niet bereikbaar voor commentaar. We kunnen dan ook geen bevestiging krijgen of de inval in Vlaardingen en in een tweede huis in de wijk 110 Morgen te maken hebben met het terreuronderzoek.

Maar volgens ooggetuigen halen speciale eenheden van de politie dozen vol spullen uit het huis in de Paulus Buysstraat. Ook hebben ze een auto doorzocht.

110 Morgen

Eerder op de avond werd bevestigd dat een doorzoeking in een huis in de Junolaan in de wijk 110 Morge n te maken had met een landelijke anti-terreuractie waarbij zeven verdachten waren aangehouden. Onder hen zijn twee Rotterdammers en een Vlaardinger.

Korte tijd later kwam uit de wijk 110 Morgen dat er ook een doorzoeking gaande was in de Herastraat. Die straat ligt pal achter de Junolaan. Volgens buurtbewoners wonen er twee mannen in het betrokken huis. Uit het huis zijn spullen gehaald. Er is geen aanhouding verricht.

Volgens bewoners was er donderdagmiddag al iets niet pluis in de Herastraat. Twee mannen zaten te rommelen in een auto. Ze hadden bivakmutsen op en een ooggetuige zag "iets wat op draadjes" leek. Wat de mannen deden, is niet bekend. Maar de vertrouwde het niet en belde de politie.

Landelijke antiterreuractie

Het Openbaar Ministerie bracht donderdag aan het begin van de avond naar buiten dat bij anti-terreuracties in heel Nederland zeven verdachten zijn aangehouden. Onder hen zijn twee mannen uit Rotterdam en een uit Vlaardingen.

Over de invallen in de Herastraat en de Paulus Buysstraat zijn nog geen uitspraken gedaan.