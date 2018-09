Vente op schot bij bekerzege van Feyenoord tegen Gemert

Feyenoord heeft donderdagavond de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Rotterdammers hadden in Helmond weinig moeite met hoofdklasser VV Gemert (0-4). Trainer Giovanni van Bronckhorst liet vooral reservespelers tegen de Brabanders starten.

In de eerste helft greep Feyenoord de Brabantse hoofdklasser meteen bij de keel. Dat resulteerde na elf minuten in de 0-1 van Dylan Vente, die het eindstation was na een goede actie van Mo El Hankouri aan de linkerkant. Drie minuten later schoot El Hankouri zelf op de paal en kregen onder andere ook Dylan Vente en Luis Sinisterra kansen.

Maar na een half uur spelen werd Feyenoord plots slordiger. Gemert kreeg zelfs een vrije schietkans. Aanvoerder Thijs van Pol knalde de bal echter naast. Uiteindelijk gingen de Rotterdammers met een 0-2 stand de rust in. Debutant Orkun Kökcü plaatste de bal in de laatste minuut van de eerste helft prachtig achter Gemert-doelman Bono Barten.

Feyenoord begon stroef aan de tweede helft, want het duurde even totdat de Rotterdammers aanvallend echt gevaarlijk werden. In de 65e minuut bolde het netje van Gemert voor de derde keer. Vente mocht daarin meermaals uithalen op het doel van de Brabanders. Bij de derde poging van de spits stond de 0-3 pas op het scorebord.

Zes minuten later bepaalde diezelfde Vente de eindstand. De spits rondde koelbloedig een Rotterdamse aanval af (0-4).

Gemert - Feyenoord 0-4 (0-2)

11' 0-1 Dylan Vente

45' 0-2 Orkun Kökcü

65' 0-3 Dylan Vente

71' 0-4 Dylan Vente

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden (62' Geertruida), Verdonk; Kökcü (70' Burger), Ayoub, Tapia; Sinisterra, Vente, El Hankouri