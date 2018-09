Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van Bronckhorst na bekerzege Feyenoord: 'Houding was goed' Giovanni van Bronckhorst (Bron: ANP)

Giovanni van Bronckhorst was donderdagavond na de 4-0 bekerzege in Helmond tegen de amateurs van Gemert tevreden. "Ik vond onze houding op het veld goed. Zeker de manier waarop we beginnen", blikt de trainer van de Rotterdammers terug. Hij koos er bewust voor om een aantal basisspelers van de bekerwinnaar te sparen.

Na het duel gaf Van Bronckhorst aan dat zijn ploeg het tempo hoog kon houden. Al was hij toch kritisch over het aantal goals van Feyenoord tegen de hoofdklasser uit Noord-Brabant: "De uitslag had wat hoger kunnen en moeten zijn." Verder koos de trainer van de Rotterdammers ervoor om een aantal basiskrachten niet in de wedstrijdselectie te nemen. Zoals Nicolai Jørgensen. "De medische staf heeft besloten om hem tegen Gemert niet op kunstgras te laten spelen. Dat is beter voor het herstel van zijn voet. Hij is voor zondag geen probleem", stelde Van Bronckhorst gerust. Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Van Bronckhorst.