Advies Molenaarsgraaf blijft van kracht

Het onderzoek naar eventueel schadelijke stoffen in Molenaarsgraaf gaat de komende dagen verder. De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid adviseert om voorlopig het vee binnen te houden en geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes te eten. Ook kunnen bewoners het beste hun auto's en speeltoestellen van de roetdeeltjes ontdoen.

Donderdagochtend brak rond 05:00 uur brand uit bij verpakkingsbedrijf Montapacking in Molenaarsgraaf. Tegen het einde van de ochtend was de brand onder controle, maar het nablussen gaat ook in de nacht van donderdag op vrijdag door.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer zette onder meer een blushelikopter van Defensie in en verstuurde een NL-Alert, met het advies om ramen en deuren te sluiten.



Hoelang het onderzoek naar de neergedaalde stofdeeltjes nog precies gaat duren, is niet bekend. "Uit de eerste meetgegevens blijkt dat er op straatniveau geen verhoogd risico is. Er zijn uit de rook ook asdeeltjes neergekomen, het is nog onbekend hoe schadelijk die zijn. Dat zal het RIVM ook gaan onderzoeken", vertelde Arjan Boer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid eerder op Radio Rijnmond.