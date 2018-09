Neptunus onderuit in eerste duel van Holland Series

Curaçao Neptunus is donderdag met een nederlaag aan de Holland Series begonnen. De Rotterdamse honkballers verloren in het eerste duel om het landskampioenschap op Sportpark Ookmeer met 8-2 van L&D Amsterdam Pirates.

In de eerste inning keek de formatie van coach Ronald Jaarsma al tegen een 4-1 achterstand aan. Tijdens de vierde inning deed Neptunus iets terug (4-2), maar Amsterdam kon de Rotterdammers in de daaropvolgende innings in bedwang houden. De thuisploeg pakte in de zevende en achtste inning telkens twee runs, waardoor de uitslag in een 8-2 nederlaag voor Neptunus uitviel.

Jaarsma spreekt van een geflatteerde nederlaag van Neptunus: "Ik had met een 4-2 verlies vrede gehad. Pirates was beter dan ons. Maar met deze uitslag lijkt het alsof we kansloos waren, maar dat was Neptunus zeker niet."

Neptunus, dat speciaal voor de Holland Series de Rotterdamse honkballer Kevin Kelly uit Italië heeft teruggehaald, gaat zaterdag weer bij Amsterdam op bezoek. Beide teams spelen een best-of-seven om de landstitel.