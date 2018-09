Luiten stelt rentree nog even uit

Het gaat steeds beter met de linkerpols van Joost Luiten, maar verloopt golf hij nog geen wedstrijden. De Rotterdammer meldt op zijn website dat het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland te vroeg komt. Hij had zijn rentree voor dat toernooi gepland.

"Het herstel gaat goed, maar volgende week een toernooi spelen zou heel onverstandig zijn. Mijn pols is nog een beetje dik en gevoelig'', aldus de tweevoudig winnaar van het KLM Open, die in mei zijn laatste toernooi afwerkte. In juli werd de Rotterdamse golfer geopereerd. Zijn herstel zit in de laatste vijf procent. "Ik moet gewoon nog even geduld hebben."

Luiten was aanvankelijk zo enthousiast over zijn herstel, dat hij overwoog eerder deze maand mee te doen aan het KLM Open. Op advies van zijn chirurg deed hij dat toch niet.