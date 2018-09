Rotterdams college verdubbelt prijs parkeervergunning

Zowel de eerste als de tweede parkeervergunning in Rotterdam wordt vanaf 2019 bijna dubbel zo duur. Ook de bezoekersparkeervergunning wordt duurder. Het Rotterdamse college presenteert vandaag zijn begroting voor 2019 en ook de belastingverordening.

De verhoging van de parkeervergunningen moet 4 miljoen euro opleveren. De vergunning voor de eerste auto kost nu nog €5,60 per maand en wordt verhoogd naar iets minder dan 10 euro. De tweede vergunning gaat van €11,20 naar ruim 20 euro.

In de begroting voor 2019 is geld ingeruimd voor het Deltaplan Schulden dat wethouder Grauss (ChristenUnie-SGP) gaat uitvoeren. Het college wil de komende vier jaar in totaal 15.000 mensen helpen die te maken hebben met problematische schulden. In totaal kampen 27.000 mensen met problematische schulden.

Ook worden er de komende vier jaar 19.000 taaltrajecten gestart Dat zijn intensieve taalprogramma’s om meer Rotterdammers de Nederlandse taal te leren. De schuldenaanpak van 15.000 Rotterdammers en het starten van 19.000 taaltrajecten zijn twee van de doelen die het college zich de komende vier jaar stelt.

Collegedoelen

​ Andere doelen zijn het bouwen van 18.000 nieuw woningen, het verlagen van het aantal mensen in de bijstand van 38.000 naar 30.000 en de luchtkwaliteit moet in 2020 aanzienlijk zijn verbeterd.

Daarnaast wil het college dat 80 procent van de statushouders in Rotterdam binnen 6 maanden na huisvesting is gestart met de inburgering. Ook moet het aantal statushouders in de bijstand met een kwart zijn afgenomen. In totaal presenteert het college 13 zogenoemde 'targets'.