'Bewoners binnengevallen huis Vlaardingen woonden er pas kort'

Serene rust vrijdagochtend na de heftige inval in de Vlaardingse Paulus Buystraat. Een zwart afdekzeil hangt voor de ramen van de portiekwoning, waar donderdag huiszoeking werd gedaan in het kader van de antiterreuroperatie.

"Rond 17.15 uur zijn ze begonnen en naar binnen gestormd", zegt een buurman in het ochtendprogramma van Radio Rijnmond. "Tot ongeveer 20:45 uur, toen gingen ze weer weg. Een stuk of elf man ging naar binnen. Achteraf bleek dat er niemand zat."

Lang gewaad

Volgens de buurtbewoner woonde de bewoners van de portiekflat op de eerste etage er nog maar kort. "Het was wel een vriendelijke, keurige man eigenlijk. Maar ik zag hem wel altijd in een lang gewaad met een hoedje op. Ze zaten daar nog niet zo lang. Ik heb die man pas de laatste maand hier gezien."

Veel contact had hij niet met de man. "Ik zwaaide weleens naar hem. Het is toch wel bijzonder dat je naar iemand zwaait terwijl hij met hele andere plannen bezig is."

Zeven arrestaties

Meer dan vierhonderd politiemensen waren donderdag bij de landelijke antiterreuractie betrokken. Zeven mannen tussen de 21 en 34 werden opgepakt, onder wie twee Rotterdammers en een Vlaardinger.

De huiszoekingen bij de zeven verdachten die zijn opgepakt vanwege het plannen van een aanslag, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag afgerond. "Mededelingen hierover kunnen op dit moment nog niet worden gedaan'', laat de politie weten.

Volgens het Openbaar Ministerie wilde de zeven bij een grote terroristische aanslag op een niet nader genoemd evenement machinegeweren (kalasjnikovs) en bomvesten gebruiken. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.