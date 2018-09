Liveblog teruglezen: Tattookillers voor rechter om dood Onno Kuut

Voor de rechtbank van Rotterdam diende vrijdag de moordzaak van Onno Kuut. De vier verdachten, bekend als de tattookillers, worden ervan verdacht Kuut in 2009 om het leven te hebben gebracht.

Het toegetakelde lichaam van de Enschedeër Onno Kuut werd in maart 2009 in de duinen bij Hoek van Holland aangetroffen. Volgens justitie is hij voor zijn dood gemarteld. Het slachtoffer behoorde zelf ook tot de tattookillers.

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek was aanwezig bij de rechtszaak: