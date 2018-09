Aboutaleb: geen aanwijzingen voor plannen terreuraanslag in Rotterdam

Voor de zomer waren er al verdachte verhuisbewegingen naar de regio Rotterdam. Dat zei burgemeester Aboutaleb op Radio Rijnmond naar aanleiding van de verijdeling van een terreuraanslag. "Toen was er bij ons al een alarmsignaal afgegaan." Hij heeft geen aanwijzingen dat er een aanslag in Rotterdam gepland was.

Donderdagavond zijn er zeven arrestaties verricht en huiszoekingen gedaan op meerdere plekken in Nederland, onder meer in Rotterdam en Vlaardingen. Daarbij waren ruim vierhonderd politiemensen in touw.

De Rotterdamse burgemeester vindt dat de opsporingsdiensten, het landelijk parket en de inlichtingendienst AIVD een geweldige klus hebben geklaard. "Ik wil een woord van dank uitspreken, met name aan het adres van de AVID, die samen met de opsporingsdiensten en het landelijk parket een belangrijke slag heeft geslagen."

Verdachte signalen

In april kreeg de AIVD de eerste verdachte signalen en volgens Aboutaleb is er sindsdien met een groot team gerechercheerd. Ook de Rotterdamse burgemeester heeft toen actie ondernomen.

Aboutaleb: "Door de politie ben ik ingelicht over de verdachte verhuisbewegingen. Dat heb ik besproken met onze eigen politie-eenheid en ik heb de betrokken burgemeesters en woningbouwverenigingen uitgenodigd voor overleg."

Idioten

In niet mis te verstane woorden en met grote ergernis laat de Rotterdamse burgemeester zich uit over de drijfveren van de zeven verdachten. Hij noemt de verdachten idioten.

Aboutaleb: "Ik vind het verdrietig en triest dat deze lui zich op deze leeftijd niet bezighouden met het vormgeven van hun eigen leven. Ze mogen religieus zijn en en in een hele strenge vorm ook, dat kan allemaal in Nederland. Maar houd je niet bezig met het verzamelen van wapens. Feit is dat er wapens zijn aangetroffen."

'Ik ga niet zomaar denken dat er niets meer aan de hand is' Aboutaleb

Met de arrestaties en huiszoekingen is een aanslag verijdeld maar Aboutaleb maakt zich geen illusies. Volgens hem ligt een nieuwe terreurdreiging op de loer en en Rotterdam zou een doelwit kunnen zijn.

Aboutaleb: "We leven in een grote stad, in een internationale stad met vraagstukken die zich weerspiegelen op wereldniveau. We zijn altijd alert en scherp, maar ik ga niet zomaar denken dat met deze afloop er niets meer aan de hand is."

De verdachten zouden een groot evenement als doelwit op het oog hebben gehad. Onduidelijk is of bij opsporingsdiensten bekend is om welk evenement dat gaat. De verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.