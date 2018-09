Volg de regioderby Sparta - Dordrecht live op Radio Rijnmond

Radio Rijnmond pakt uit vanavond! De regioderby in de eerste divisie tussen Sparta Rotterdam en FC Dordrecht is van de eerste tot de laatste minuut te volgen op 93.4 FM.

Vanaf 19:00 uur blikken we vooruit op de wedstrijd tussen de twee regioploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Vanaf 20:00 uur nemen Sinclair Bischop en Dennis Kranenburg je mee met het integrale wedstrijdverslag.

Ook via een stream op deze website is de wedstrijd uiteraard te volgen, mocht je je niet in ons uitzendgebied bevinden.