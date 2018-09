Podcast: 'Dylan Vente te licht voor Feyenoord'

Luister hier naar een gloednieuwe aflevering van Podcast Rijnmond, de wekelijkse show waarin de sportredactie van RTV Rijnmond spreekt over het regionale profvoetbal.

Vandaag gaat het onder meer over Dylan Vente, die met drie goals een hoog rendement had tegen de amateurs van Gemert. Maar gaat hij ooit de échte spits van Feyenoord-1 worden, of niet? Dennis van Eersel spreekt met Ruud van Os, Cris Rolandus, Frank Stout en Sjoerd Keizer over hun inschatting.

Verder gaat het onder andere over de ergernissen over hoempapa-bands bij het voetbal, zijn er kritische noten over het feit dat Excelsior opnieuw een voorsprong van twee goals uit handen geeft en de wanprestatie van Sparta tegen Noordwijk.

Beluister de nieuwe aflevering van Podcast Rijnmond hierboven.